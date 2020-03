Cidades Sobe para 56 o número de casos confirmados do novo coronavírus em Goiás Goiânia já tem 33 casos. Existem ainda 1.973 casos suspeitos, outros 573 descartados e uma morte

Goiás tem 56 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) na manhã deste sábado (28). São sete casos a mais do que consta no boletim desta sexta-feira (27), quando o Estado tinha 49 casos. Existem ainda 1.973 casos suspeitos e outros 573 descartados. Uma idosa, de 66 anos, que morava em Luziânia já morreu p...