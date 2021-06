Cidades Sobe para 54 o número de internos de abrigo em Inhumas que testam positivo para Covid-19 O dado foi atualizado no final da manhã desta terça-feira (1º) pela Superintendente de Vigilância em Saúde do município, Fernanda Mazão

Atualizada às 12h53. Subiu para 54 o número de internos do abrigo Associação Espírita Casa do Caminho, em Inhumas, que testaram positivo para Covid-19. Três funcionários também tiveram resultado positivo para a doença e estão em isolamento domiciliar. O dado foi atualizado no final da manhã desta terça-feira (1º) pela superintendente de Vigilância em Saúde do munic...