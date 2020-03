Subiu para 428 o número de casos de infecção pelo novo coronavírus no País, segundo boletim divulgado na noite desta quarta-feira, 18, pelo Ministério da Saúde. É o maior aumento absoluto observado até agora desde que o surto teve início. Em 24 horas, foram 137 novos registros contabilizados pelo governo federal, crescimento de 47%.

Quatro das vítimas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil morreram. Todas as mortes ocorreram em São Paulo. Em comum, as vítimas eram homens com com idades acima de 60 anos e doenças pré-existentes. Eles foram atendidos em um hospital privado da capital paulista.

De acordo com o balanço de caso, São Paulo segue sendo o líder de casos, com 240 infecções confirmadas. Rio e Distrito Federal aparecem em seguida no ranking, com 45 e 26 registros, respectivamente.

O boletim mostra ainda que 17 unidades da federação já confirmaram casos da covid-19. Além de São Paulo, Rio e DF, registram infecções pela doença os seguintes Estados: Rio Grande do Sul (19), Pernambuco (16), Minas Gerais (15), Paraná (13), Santa Catarina (10), Espírito Santo (9), Ceará (9), Goiás (8), Mato Grosso do Sul (7), Bahia (3), Sergipe (5), Amazonas (1), Rio Grande do Norte (1) e Alagoas (1).

Os casos suspeitos, por sua vez, subiram de 8,8 mil para 11,2 mil de um dia para o outro. A quantidade de casos descartados se manteve em cerca de 1.800.