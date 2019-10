Cidades Sobe para 4 o número de mortos no desabamento do Edifício Andréa, em Fortaleza Sete pessoas foram resgatadas com vida dos escombros e outra sete estão desaparecidas desde a queda do prédio

O Corpo de Bombeiros do Ceará confirmou na manhã desta quinta-feira, 17, a quarta morte após o desabamento do Edifício Andréa, no bairro do Dionísio Torres, em Fortaleza. Os bombeiros ainda não identificaram a quarta vítima. Sete pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. Outras sete estão desaparecidas. Localizado na esquina das Ruas Tibúrcio Cavalcante ...