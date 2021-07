Cidades Sobe para 4 número de pacientes com Covid-19 mortos em Porangatu após queda de energia em hospital Dois pacientes morreram no final de semana e nesta madrugada mais duas mortes foram registradas no HCAMP de Uruaçu

Atualizada às 11h59. Subiu para quatro o número de pacientes com Covid-19 mortos que estavam internados no Hospital de Campanha de Porangatu. Uma queda de energia ocasionada pela queda de uma árvore interrompeu o fornecimento de oxigênio para quem estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e os pacientes precisaram ser transferidos para Uruaçu....