Cidades Sobe para 35 o número de casos confirmados de coronavírus em Goiás As confirmações foram registradas nos municípios de Goiânia (15), Rio Verde (6), Anápolis (3), Aparecida de Goiânia (2), Valparaíso de Goiás (2), Jataí (1), Catalão (1), Silvânia (1) e Luziânia (1)

Chega a 35 o número de casos confirmados de novo coronavírus em Goiás, de acordo dados atualizados na noite desta quarta-feira (25) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-GO). São 6 confirmações a mais em relação ao boletim da noite anterior, quando o Estado contabilizava 29 infectados. De acordo com o boletim, Goiânia segue com o maior número de infectados, com 15 casos. Também houve aumento em Rio V...