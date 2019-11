Cidades Sobe para 29 número de denúncias de assédio contra dono de lanchonete de Piracanjuba Segundo a Polícia Civil, vítimas relataram situações que se enquadram como assédio sexual, importunação sexual e até mesmo tentativa de estupro. Suspeito nega acusações

Chegou a 29 o número de denúncias por assédio, importunação sexual e tentativa de estupro feitas contra o dono de uma lanchonete de Piracanjuba, município a 90 km de Goiânia. As vítimas tinham idades entre 16 e 25 anos e são ex-funcionárias do estabelecimento, que relatam que os crimes teriam ocorrido nos últimos dois anos. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, que i...