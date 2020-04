O número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) subiu para 256 de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (22) pela prefeitura da capital. Destes, 179 tiveram investigação concluída.

São 15 casos a mais do que o registrado nesta terça-feira (21), quando a cidade tinha 241 casos confirmados da doença. Goiânia segue com 10 óbitos registrados. Dos casos confirmados, 49% são homens e 51% mulheres. Do número total, 25% são profissionais da saúde.

A faixa etária mais acometida pela doença é a de pessoas entre 20 e 29 anos (43%), seguida das pessoas com idade entre 40 e 59 anos (33%) e das com idade igual ou superior a 60 anos (20%). As duas faixas etárias com menos casos são as de pessoas com idade entre 10 e 19 anos (3%) e com menos de 10 anos (2%).

Internações

Do total de 179 casos confirmados da doença na capital com investigação concluída, 69% das pessoas não precisaram de internação. Dentre os 31% que foram internados, 87% usou a rede privada e 15% a rede pública, sendo que 53% do número total de internados precisaram de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Os principais sintomas apresentados pelas 179 pessoas foram tosse (72%), febre (60%), desconforto respiratório (44%), dor de garganta (36%), dispneia (34%), diarréia (27%) e vômitos (12%).

Já foram curadas 73 das 179 pessoas que testaram positivo para a doença e tiveram a investigação concluída. Outras 80 seguem em isolamento domiciliar, enquanto 16 estão internadas.

Mortes

Das 10 pessoas que foram vítimas da doença em Goiânia, sete eram homens e três eram mulheres. Apenas uma tinha menos de 60 anos. Oito pessoas precisaram de uma UTI, sendo que três foram por menos de cinco dias, outras três de 5 a 10 dias e duas por mais de 10 dias.

Os principais sintomas apresentados por elas foram dispneia (90%), tosse (80%) e febre (80%). Em relação à comorbidades, 20% das vítimas tinham doença renal, 30% pneumopatia, 40% diabetes e 50% cardiopatia.