Goiás tem 23 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A informação foi anunciada pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (23).

Já o número de casos confirmado subiu para 1.891 no Brasil, de acordo com as informações repassadas pelos Estados. Até o momento, 34 mortes estão confirmadas no País, sendo 30 no estado de São Paulo e quatro no Rio de Janeiro.

Atualmente, todos os Estados do país registram casos da doença, mas nem todas as regiões apresentam o mesmo nível de transmissão. A região Norte, por exemplo, tem 3,1% do total de casos do Brasil. Na outra ponta, a região Sudeste representa o maior percentual, na ordem de 60%.