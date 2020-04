Os casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) em Goiás subiram de 179 para 191 nas últimas 24h, segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (10) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Oito pessoas morreram em função da doença no Estado nos municípios de Goiandira (1), Goiânia (5), Luziânia (1) e Pires do Rio (1).

Os pacientes confirmados com a doença foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (2), Anápolis (12), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (2), Bela Vista de Goiás (1), Bom Jesus de Goiás (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (2), Goiandira (1)*, Goianésia (8), Goiânia (109)*, Goiatuba (1), Guapó (1), Itumbiara (5), Jataí (4), Luziânia (6)*, Montividiu (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Pires do Rio (1)*, Professor Jamil (1), Rio Verde (11), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (1), Silvânia (1), Trindade (2), Valparaíso de Goiás (6) e Vianópolis (1). Outros quatro casos aguardam que aguardam atualização da ficha para definir a cidade de residência.

Existem 3.420 casos suspeitos em investigação e outros 1.556 foram descartados. Há ainda seis (6) óbitos suspeitos em investigação, sendo nas cidades de Araçu (1), Bonfinópolis (1), Edealina (1), Hidrolândia (1), Itapaci (1) e São Francisco de Goiás (1).