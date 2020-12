Cidades Sobe para 19 o número de mortos em acidente de ônibus em Minas Gerais Até a manhã deste domingo, outras oito vítimas continuavam internadas no hospital

Subiu para 19 o número de mortos no acidente de ônibus em João Monlevade, na BR-38, perto da entrada para Dom Silvério, em Minas Gerais, nesta sexta-feira (4). Uma mulher de 56 anos, que estava internada no Hospital Santa Margarida, morreu na noite deste sábado (5). Segundo a assessoria da unidade de saúde, a mulher estava internada no CTI ( Centro de Terapia Intens...