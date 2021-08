Subiu para 16 o número de servidores do Laboratório de Química e Toxicologia Forense (LQTF) da Polícia Técnico-Científica, em Goiânia, diagnosticados com Covid-19. O superintendente adjunto do órgão, Ricardo Matos, explicou que todos os servidores já foram vacinados com duas doses e, até o momento, nenhum deles precisou ser internado. Ele acrescentou que novos resultados de exames não são esperados porque todos os servidores já foram testados.

A corporação informou que o surto foi constatado no último final de semana e desde então foram adotadas medidas sanitárias e administrativas, como a restrição de procedimentos e o afastamento dos servidores com casos confirmados ou suspeitos.

Nesta quinta-feira (6), o desembargador Walter Carlos Lemes, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás, decidiu em caráter liminar, que o retorno dos servidores estaduais do grupo de risco ao trabalho presencial deve ser suspenso, levando em conta que a maioria não tomou a segunda dose da vacina. Decreto estadual de 30 de julho previa esse retorno.

O ambiente do LQTF foi sanitizado e as atividades de expedientes da unidade, inclusive o recebimento de vestígios das unidades de municípios do interior do estado, foram suspensas mantendo-se apenas as equipes plantonistas para os casos de flagrantes.

A polícia diz em nota que não é possível suspender por completo as atividades do LQTF, já que suas perícias criminais se relacionam a crimes da Lei de Drogas, como exames de constatação, necessários para a lavratura de todos os flagrantes na Região Metropolitana da capital. O local funciona 24h por dia, sete dias por semana.

A corporação ressalta que, ao todo, a Polícia Científica conta com aproximadamente 1.400 servidores, todos vacinados contra a Covid-19 antes da população em geral, em razão da priorização dos trabalhadores das Forças de Segurança Pública e Salvamento, o que teria contribuído para que a situação não tomasse proporções mais graves.