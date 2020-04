O número de óbitos no Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus (HCamp), em Goiânia, subiu para 15 de acordo com o boletim divulgado pela unidade hospitalar neste domingo (12).

Houve um aumento de três mortes se comparado com os números do boletim desta sexta-feira (10), quando o local contava com 12 óbitos. De acordo com o boletim, das 15 mortes, 14 são suspeitas de terem ocorrido por causa do novo coronavírus (Covid-19). Até agora, apenas um paciente, o A.A.D.A, testou negativo para a doença.

Mortes

Porém, pelo menos duas mortes pela doença aconteceram no local. A primeira foi a de um idoso de 77 anos, de Luziânia, que foi transferido para a unidade de saúde na terça-feira (7), teve uma piora no estado de saúde e morreu na quarta-feira (8).

A outra é a de um idoso de 88 anos que estava internado no HCamp desde o dia 29 de março. Ele era é de Valparaíso de Goiás e entrou nas estatísticas de mortes pela doença do Estado neste domingo (12). Ambos os municípios confirmaram que as vítimas estavam internadas no HCamp.

Balanço

O boletim informou ainda que os pacientes internados nas unidades semicríticas da unidade de saúde estão estáveis enquanto aqueles que estão nas unidades críticas dependem de assistência ventilatória e monitoramento intensivo.

O HCamp não comunicou a quantidade de pessoas internadas no local, porém informou que 86% veio do interior do Estado, enquanto 14% da capital, sendo que 73% são do sexo masculino e 27% do sexo feminino.