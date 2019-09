Cidades Sobe para 12 o número de mortos em hospital no Rio de Janeiro Uma paciente que havia sido transferida para o Hospital Copa D´Or morreu na manhã desta segunda-feira (16), segundo nota divulgada pela assessoria do grupo

Subiu para 12 o número de mortos em decorrência do incêndio que atingiu o Hospital Badim, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (12). Uma paciente que havia sido transferida para o Hospital Copa D´Or morreu na manhã desta segunda-feira (16), segundo nota divulgada pela assessoria do grupo. “Informamos com profundo pesar que uma paciente transferida do Hospit...