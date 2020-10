Cidades Sobe para 1.594 o número de óbitos confirmados por Covid-19 em Goiânia Somente nas últimas 24 horas foram notificados 577 novos casos da doença e mais 5 mortes

Conforme divulgou a Secretaria Municipal de Saúde, Goiânia registrou 577 casos novos de Covid-19 e cinco óbitos, nesta segunda-feira (19). Com as novas notificações, a capital do Estado tem agora um acumulado de 64.336 casos e 1.594 óbitos. Ainda de acordo com a pasta, 61.746 indivíduos já se recuperaram da doença. Dentre aqueles que ainda estão com infecção ativa pelo coronavírus,...