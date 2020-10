Cidades Sobe para 1.545 o número de mortes por Covid-19 em Goiânia Capital atingiu a marca de 61.883 casos da doença desde o início da pandemia

Com 162 notificações de Covid-19 nas últimas 24 horas, Goiânia atinge a marca de 61.883 casos da doença desde o início da pandemia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, também foram registrados 10 novos óbitos, totalizando 1.545 mortes confirmadas. Ainda de acordo com a pasta, 58.954 pessoas já se recuperaram da doença. Do total de infectados, 4.233 precisaram de internação, e 1.866 foram ...