Cidades Sobe o número de mortos por policiais e Goiás omite dados De janeiro a junho, 3.148 pessoas foram mortas por policiais no Brasil

Atualizada às 10h51. No primeiro semestre deste ano, que compreende de janeiro a junho, 3.148 pessoas foram mortas por policiais no Brasil, isso representa um aumento de 7% no período. Em 2019, no mesmo período, foram registradas 2.934. Há quatro anos Goiás não repassa os dados para o levantamento nacional, que foi divulgado nesta quinta-feira (3). O levantamento faz p...