Sob pressão, Pazuello vai a Manaus "sem voo de volta" Amazonas tem sobrecarga do sistema de saúde. Ministro comandará ações emergenciais

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, viajou no último sábado (23), a Manaus (AM). Sob pressão por causa da crise na saúde do Estado, Pazuello não tem “voo de volta”, segundo o ministério. O Estado sofre com sobrecarga no sistema de saúde público. A falta de oxigênio nos hospitais resultou na morte de pacientes e na transferência de doentes para outros Estados. O procurador-...