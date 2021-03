Cidades Sob pressão do centrão, Bolsonaro dá posse a Queiroga para Ministério da Saúde em cerimônia discreta Decisão foi criticada por integrantes do governo, para os quais o presidente deveria ter aproveitado a cerimônia para sinalizar uma mudança de postura em relação à pandemia

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deu posse, no final da manhã desta terça-feira (23), ao novo ministro da Saúde, o cardiologista Marcelo Queiroga. Por causa de pressão do bloco do centrão, a cerimônia ocorreu no gabinete da Presidência da República, sem a presença de convidados e da imprensa e sem constar na agenda oficial. A decisão se deveu ao mo...