Cidades Sob estado de alerta, Goiás continuará com baixa umidade relativa do ar nos próximos meses Até o momento, não há previsão de estado de emergência, quando a umidade mínima é menor que 12%. Índices devem ficar em torno de 20% no Estado

Característica do tempo seco, que teve início no mês de maio em Goiás, a baixa umidade relativa do ar continuará até a primeira quinzena de outubro. Atualmente, grande parte do Estado, principalmente na Região Centro-Norte, está sob estado de alerta, que indica que os índices de umidade mínima estão entre 12 e 20%. No Sul Goiano, há estado de atenção, com índices pouco m...