Cidades Sob Bolsonaro, LGBTQIA+ sofrem com apagão de políticas públicas Especialistas em questões humanitárias, ativistas e representantes de organizações civis dizem que as pessoas LGBTQIA+ perderam vez e voz ao longo dos dois anos e meio do atual governo

Esta Folha noticiou, em novembro de 2018, um movimento atípico de casais LGBTQIA+ nos cartórios do país. Entre novembro e dezembro daquele ano foram realizados 4.027 casamentos homoafetivos, um recorde de acordo com a Arpen- Brasil (associação do setor). A corrida aos cartórios foi o primeiro termômetro das incertezas sentidas pela população LGBTQIA+ antes da pos...