A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) de Goiânia suspendeu o cronograma que obriga taxistas e mototaxistas a procederem o licenciamento das permissões e autorizações para a realização do serviço na capital até o dia 30 de julho deste ano. Também estão suspensas, até esta data, as vistorias inerentes aos serviços de transportes municipais (táxi, mototáxi, transporte escolar, caçamba). Para a mudança administrativa, a pasta considera a necessidade de evitar aglomerações e manter o isolamento social como forma de prevenção à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A portaria, divulgada no Diário Oficial do Município (DOM), esclarece ainda que os casos extraordinários que insiram a necessidade de vistoria para protocolo de regularização, cadastro e/ou licenciamento inerente aos serviços "poderão ser agendados e autorizados mediante solicitação perante a Diretoria de Fiscalização de Trânsito ou Gerência de Regulação de Transportes Municipais da SMT". O complemento de qualquer documentação para os processos devem ser entregues diretamente na Gerência de Regulação de Transportes Municipais.