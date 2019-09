Cidades SMT altera trânsito em vias entre avenidas 24 de Outubro e Castelo Branco, no Setor Aeroviário Cerca de 120 mil veículos podem ser impactados com a intervenção na região

Mudanças impactam o trânsito em vias próximas ao Shopping Cerrado, no Setor Aeroviário, na Região Central de Goiânia. As alterações foram realizadas, neste sábado (28), pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) da capital em ruas entre as avenidas 24 de Outubro e Castelo Branco para garantir segurança na travessia dos pedestres, melhorar o t...