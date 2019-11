Até meados do próximo ano, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) pretende ter instalado 200 aparelhos do tipo nobreak nos semáforos de cruzamentos mais congestionados, perigosos ou importantes de Goiânia. A ideia é que, já na próxima estação chuvosa em Goiânia, esses pontos mais críticos não tenham problemas com quedas de energia nos semáforos, o que ultimamente têm prejudicado o trânsito na capital com a inoperância dos semáforos.

A SMT já enviou o termo de referência da licitação para a compra dos aparelhos e o mesmo está em análise na Secretaria Municipal de Administração (Semad), que centraliza todos os processos licitatórios da Prefeitura.

O titular da SMT, Fernando Santana, acredita que o procedimento já está em fase final e que o edital para a aquisição dos nobreaks deve ser publicado ainda neste ano. A estimativa é que sejam investidos cerca de R$ 2,5 milhões nos aparelhos, que devem ter uso imediato a partir da ordem de serviço, apenas com o tempo para a instalação dos mesmos. Com isso, se espera que os nobreaks estejam funcionando até junho de 2020.

Atualmente, duas unidades estão sendo utilizadas como teste. Elas estão instaladas em um dos semáforos do cruzamento da Avenida Mutirão com a T-7 e de outro da Avenida S-1 com a Laudelino Gomes. Os aparelhos são instalados para cada semáforo, então é possível que um cruzamento crítico da cidade tenha mais de um nobreak instalado. O equipamento serve para estabilizar a qualidade da energia recebida e também, a partir de uma bateria, mantém o semáforo funcionado em caso de queda da distribuição da rede.

Para Santana, a iniciativa deve garantir que não ocorra a interrupção do funcionamento dos semáforos por falta de energia. Ele estima que em cerca de 95% das vezes em que os sinaleiros ficam inoperantes a causa é a queda na distribuição da rede. “Com o aparelho, vai passar a não ter a oscilação da rede e nem mesmo a interrupção, que prejudica muito o trânsito nos principais pontos da cidade”, explica. O secretário conta que as regiões Central e Sul são as que mais sofrem com o problema, tanto por ter um tráfego mais pesado, o que ocasiona pontos mais críticos, como por ter mais dificuldade nos períodos chuvosos, em razão de quedas de árvores, maior quantidade de alagamentos e outros.

No último dia 11, por exemplo, o sinal da Avenida 3ª Radial, no Setor Pedro Ludovico, ficou inoperante pela manhã e causou congestionamento e atrasos em pelo menos 10 linhas do transporte coletivo metropolitano. O problema também ocorreu na manhã do dia 31 de outubro, com a inoperância do sinaleiro do cruzamento das avenidas T-4 com T-62, no Setor Bueno. Já no dia 26 de setembro, durante a chuva que caiu após 130 dias de seca em Goiânia, a SMT verificou problemas em semáforos de pelo menos 20 cruzamentos.

Em levantamento feito pelo POPULAR em outubro do ano passado, em 38 dias, os semáforos ficaram inoperantes por pelo menos 25 vezes. Na época, a SMT explicou que “a quantidade de problemas com o desligamento de semáforos foi maior que o normal em razão da manutenção da rede elétrica em Goiânia. Santana disse, no ano passado, que as ações eram feitas no início da manhã para que não incomodasse a população, mas que a SMT não estava sendo informada sobre elas. Neste ano, o secretário reforça que a falta de manutenção da rede é que tem causado problemas, especialmente durante as chuvas. Ele acredita que os aparelhos devam resolver a situação.