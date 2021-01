Cidades SMSs semanais ajudaram a diminuir evasão escolar em Goiás Alunos do Ensino Médio das escolas integrais públicas de Goiás que receberam mensagem de texto tiveram taxa de abandono 77% menor que outros estudantes

A ação foi simples: enviar duas mensagens de texto semanais durante um mês para estudantes e pais de alunos que cursam o Ensino Médio em Centros de Ensino em Período Integral (Cepi) de Goiás. O teor das mensagens é variado, mas a intenção de todas era incentivar os estudantes a concluir o ano letivo em meio à pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2). Dados do Instituto So...