Cidades SMS intensifica fiscalização na vacinação contra a Covid-19 em Goiânia após denúncias Nesta quinta-feira (18), o Ministério Público do Estado de Goiás começou a apurar uma nova suspeita de simulação de aplicação do imunizante em um idoso

A fiscalização da aplicação das doses da vacina contra a Covid-19 em Goiânia será intensificada. A partir de agora profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) passam a supervisionar as equipes de trabalho. Nesta quinta-feira (18), o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) começou a apurar uma nova suspeita de simulação de aplicação do imunizante em um idoso. No atual protocolo, os enfermeiros e técnicos de enfermagem são orientados a trabalhar em dupla. Neste conte...