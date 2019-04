Vida Urbana SMS divulga edital para contratação de pediatras de urgência para rede municipal de Goiânia Chamamento visa credenciar profissionais para a atuação de 20 horas semanais, com salário de R$ 11.626,56. e de 40 horas, com remuneração de R$ 23.253,12

O edital de chamamento público para a contratação de pediatras para atender usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) nas áreas de urgência e emergência pediátrica para a Prefeitura de Goiânia foi divulgado no Diário Oficial do Município nesta noite (03). A partir de amanhã (4), os médicos poderão de inscrever para início imediato nos Centros de Atendimento Integrado d...