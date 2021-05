Cidades Situação dos pontos de ônibus na Grande Goiânia piora em cinco anos Desde 2016, locais de espera para embarque aos ônibus de toda a Região Metropolitana perderam estruturas e agora mais da metade está sem abrigos e bancos

O passageiro do transporte coletivo do sistema metropolitano de Goiânia não tem conforto nem quando espera pelo ônibus e a situação está pior a cada ano. Atualmente, 54,5% dos pontos de embarque e desembarque (PEDs) não possuem qualquer abrigo para os usuários, que aguardam os veículos debaixo de chuva ou de sol, a depender do dia. São 6.828 pontos na Região Metropolitana, s...