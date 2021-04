Cidades Situação da epidemia de Covid-19 é crítica em Itumbiara Crise avança na cidade, que presencia números recordes de casos ativos, internações em UTI e mortes em abril, apesar de curvas estarem se estabilizando no Estado

O número de mortes por Covid-19 em Itumbiara em abril já é maior do que o total registrado no mês de março inteiro. O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) mostra que até o dia 20 já ocorreram pelo menos 45 óbitos, contra 42 no mês passado. Outros indicadores também seguem crescendo no município, como o de casos ativos e de pessoas in...