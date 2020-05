Cidades Sisu vai selecionar candidatos a cursos de ensino a distância em universidades Mudança permite, pela primeira vez, que estudantes utilizem a nota do Enem para garantir uma vaga em cursos de EAD

Os cursos de ensino a distância (EAD) oferecidos por universidades públicas terão, pela primeira vez, seleção através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A mudança, que permitirá a alunos utilizarem a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para garantir uma vaga em cursos de EAD, foi publicada em uma portaria nesta segunda-feira, 25, pelo Ministério da Educação (...