Cidades Sisu ofertará 59 mil vagas em 76 instituições públicas no segundo semestre Inscrições começam nesta terça-feira (4) na página do programa

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) vai ofertar 59.028 vagas em 76 instituições públicas de ensino em todo o país no segundo semestre deste ano. As inscrições começam amanhã (4) e podem ser feitas até sexta-feira (7), na página do programa. O número de vagas aumentou em relação ao ano passado, quando foram ofertadas, no segundo semestre, 57.271. O n...