Cidades Sistema visa facilitar busca por desaparecidos

O caso da Casa da Acolhida Cidadã (CAC) 1, no Setor Campinas, em Goiânia, reforça a importância do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos em Goiás (Plid-Goiás) que começou a ser implementado no ano passado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) através do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos (CAODH). Em agosto de 2018, um Termo de Cooper...