Cidades Sistema nacional segue instável para cadastro de mortes por Covid-19 Falhas técnicas prejudicam informações sobre a real situação da doença

As plataformas de notificações de mortes por Covid-19 seguem com instabilidade em todo o Brasil. Em atualização do boletim divulgada nesta sexta-feira (13), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) informa que não havia inserido novos dados nas 24 horas anteriores ao informativo por conta do problema no sistema do Ministério da Saúde (MS). Assim, os municípios g...