Cidades Sistema que provocou tempestade de poeira em SP chegou mais fraco a Goiás Fenômeno visto no interior de São Paulo não se repetiu aqui, mas ventania apresentou algumas semelhanças com o que ocorreu no sudeste do País

As imagens de nuvens de poeira gigantes cobrindo cidades do interior de São Paulo entre o fim de setembro e o início deste mês causaram espanto por todo o Brasil. O fenômeno raro deixou sujeira e danos materiais e humanos por lá. Em Goiânia, um vento forte na sexta-feira da semana passada (1º) levantou a curiosidade dos goianienses a respeito do fenômeno. Mas aqui, a oco...