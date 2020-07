Um detento de Goiás com o novo coronavírus morreu nesta sexta-feira (3). Ele estava internado. O nome do hospital e da sua unidade prisional de origem não foram divulgados. O sistema prisional do Estado já tem 189 presos com o novo coronavírus confirmado, sendo que três estão internados, segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP). Desde o dia 23 de junho, data do primeiro comunicado do órgão nas redes sociais, a quantidade de presos contaminados passou de 70 para 189, um aumento de 170% em 10 dias.

A primeira morte de um preso em Goiás por Covid-19 foi confirmada no dia 30 de junho. De acordo com a DGAP, a contaminação ocorreu fora do sistema prisional, onde o detento estava internado. Ainda de acordo com a DGAP, 20 presos já foram curados. Até agora, foram realizados 530 testes em detentos, ou seja, 36% dos presos testados deram positivo. Goiás tem 10.983 vagas para 18.855 presos, de acordo com dados o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Entre os servidores do sistema prisional de Goiás já houve 109 casos de Covid-19 confirmados e uma morte. Segundo boletim da DGAP, o óbito foi de um servidor idoso que ocupava função administrativa, e que estava em desocupação funcional desde o dia 19 de março por conta da pandemia, já que ele era do grupo de risco. A morte do servidor foi confirmada no dia 29 de junho.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais do Estado de Goiás, Maxsuell Miranda das Neves, disse que houve ameaça para que a informação da morte não fosse divulgada e que ela estaria “trancada a sete chaves”. “Começa a tragédia que eu falei para os senhores que iria ter no sistema prisional”, afirma na gravação.

Familiares de detentos têm reclamado da falta de informações sobre os detentos doentes e internados. Alguns parentes se organizaram e chegaram a realizar manifestações em portas de presídios. No dia 14 de junho houve protesto na porta do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. As visitas de parentes estão suspensas desde março.