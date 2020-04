O Sindicato dos Trabalhadores(as) do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás (Sindsaúde/GO) irá pedir explicações para a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) sobre o número de servidores que o técnico de laboratório Javier Martins de Oliveira, de 57 anos, que morreu por causa do novo coronavírus (Sars-Cov-2), teve contato.

Javier estava lotado na Gerência de Atenção Secundária e Terciária da Superintendência de Atenção Integrada à Saúde.“Um colega próximo nos falou que além de trabalhar na rede estadual, ele também trabalhava na rede privada. Nesta quinta-feira (23) iremos questionar a SES-GO sobre quantos servidores ele teve contato assintomático ou não. Essas pessoas precisam ser monitoradas”, explica a presidente do Sindsaúde/GO, Flaviana Barbosa.

Segundo ela, uma outra dúvida é se Javier foi afastado das funções quando começou a apresentar sintomas da doença. “A superintendência era um lugar muito cheio e depois da nossa cobrança muitas pessoas passaram a fazer o trabalho remoto. Porém, precisamos saber de detalhes para resguardar a saúde dos outros servidores”, afirma.

Até a última atualização desta nota a assessoria de imprensa da SES-GO ainda não havia se pronunciado sobre o assunto.