Cidades Sindicom publica nota de repúdio após agressão contra radialista em Santa Terezinha de Goiás Ailton Batista estava entrevistando o ex-prefeito de Santa Terezinha de Goiás, Valdeci Porte, quando foi agredido aos socos pelo filho do entrevistado, Paulo Henrique Porte

O Sindicato dos Trabalhadores em Comunicação no Estado de Goiás (Sindicom) publicou uma nota de repúdio nesta terça-feira (11) contra a agressão sofrida pelo radialista Ailton Batista, em Santa Terezinha de Goiás, durante uma entrevista no estúdio da Rádio Clube FM. O Sindicato exige, por meio da nota, celeridade das autoridades policiais em investigar as “circunstâncias e...