Presidente do Sindicato do Sistema Socioeducativo do Estado de Goiás (Sindsse/GO), Roberto Conde manifestou grande preocupação com a situação do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Goiânia, localizado no Conjunto Vera Cruz, onde em menos de uma semana, dois adolescentes foram assassinados. Na quinta-feira, 6 de junho, C.O.E.S, 15 anos, foi morto no interior da unidade por um colega de 17. Hoje (11) pela manhã, Bruno Victor Vicente Alcântara, de 18, foi enforcado e assassinado com golpes de chave de fenda desferidos por outro interno, de 17 anos.

"O Estado insiste em fingir que o Case é um centro de socialização, mas na verdade é um depósito de adolescentes. A maioria esmagadora integra facções criminosas e os servidores estão no meio disso, correndo riscos." Segundo Roberto Conde, é impossível controlar o clima de hostilidade quando há apenas quatro servidores por módulo para uma média de 70 adolescentes. O presidente do Sindsse/GO ressalta que o último concurso para contratação de agentes socioeducativos ocorreu em 2010. "A situação só vai piorar", acredita Roberto Conde.

Nos dois casos o Governo de Goiás, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, informou que não havia histórico de conflitos entre os adolescentes. "Eles podem dizer que não tem, mas nós sabemos que existe. Nem os adolescentes escondem isso", enfatiza o presidente do Sindsse/GO. As mortes no interior do Case têm ocorrido com requinte de crueldade. Na semana passada o adolescente foi enforcado com uma corda improvisada, conhecida como "teresa", e seu corpo pendurado no banheiro da cela numa tentativa de simular um suicídio. Também recebeu um corte na virilha. No caso de hoje, Bruno recebeu vários golpes de objeto cortante. Seus olhos foram perfurados.

Para Roberto Conde, as condições estruturais do Case são frágeis. "Desde que o 1º Batalhão da Polícia Militar foi fechado, fizeram uma reforma mal feita na unidade do Vera Cruz. As paredes parecem de papel. Os adolescentes furam a parede e tiram pedaços de metal, uma espécie de espeto, para praticar crimes", explica o presidente do Sindsse/GO .

O POPULAR aguarda um posicionamento do Governo de Goiás a respeito das denúncias formuladas pelo presidente do Sindicato dos servidores que acredita que novas mortes podem ocorrer no Case em Goiânia