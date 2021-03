Cidades Sindicato dos Policiais Civis de Goiás realiza paralisação em homenagem às vítimas da Covid-19 Ao todo, nove policiais da ativa que foram mortos pela Covid-19; o protesto também tem como pauta, a solicitação do tratamento prioritário da classe no plano de imunização dos profissionais da Segurança Pública

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás (Sinpol Goiás) vai realizar, nesta sexta-feira (12), das 15 às 16 horas, uma paralisação na porta de todas as delegacias do Estado de Goiás, em homenagem aos nove policiais da ativa que foram mortos pela Covid-19. Desde o início da pandemia foram confirmados 608 casos de infecção pelo coronavírus em integrantes da classe p...