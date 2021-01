Cidades Sindicato dos Médicos do Amazonas alertou autoridades para possibilidade de colapso na saúde; vídeo Mais de 200 pacientes de Manaus estão sendo levados hoje para hospitais de outros Estados, entre eles Goiás, por causa da falta de oxigênio e leitos lotados

Presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana disse em vídeo que circulou nesta quinta-feira pelas redes sociais que já havia alertado as autoridades de saúde para o caos que vinha se instalando nas unidades de saúde de Manaus nos últimos dias por causa da falta de condições no atendimento a pacientes da Covid-19. Ele diz na mensagem que muitos...