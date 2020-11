Cidades Sindicato do transporte coletivo da grande Goiânia anuncia indicativo de greve Segundo a categoria, a paralisação deve começar na próxima segunda-feira (9); trabalhadores reivindicam reajuste salarial e melhores condições de trabalho

O Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Goiânia e Região Metropolitana anunciou um indicativo de greve com início previsto para a próxima segunda-feira (9). A categoria reivindica reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Em nota, o sindicato afirma que desde janeiro deste ano tenta negociar com as empresas melhores condiç...