O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia (Sepe) emitiu, nesta quinta-feira (12), uma série de recomendações individuais e relacionadas à direção das escolas que devem ser tomadas na capital após a declaração de pandemia do coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A principal delas é de que escolas que tenham alunos em viagem para estados brasileiros ou países onde se têm casos confirmados haja orientação no sentido de passarem por isolamento de 14 dias. Durante este período, a escola deve preparar e fornecer material e suporte pedagógico para o aluno.

A lista é dividida ente medidas que devem ser tomadas por parte dos diretores e medidas individuais. Flávio Roberto de Castro, presidente do Sepe afirma que o sindicato stá seguindo as orientações repassadas sobre o Coronavírus (Covid-19), vindas do Governo de Goiás. Diz ainda que estas orientações poderão sofrer modificações com o decorrer dos dias. Nesta sexta-feira (13), o Ministério da Saúde também fez recomendações mais restritivas a fim de evitar o avanço da Covid-19 incluindo o isolamento por sete dias de todas as pessoas que chegam de viagens internacionais, mesmo sem sintomas.

Confira as recomendações na íntegra:

Medidas por parte dos diretores:

- Promover atividades educativas sobre higiene de mãos e etiqueta respiratória (conjunto de medidas comportamentais que devem ser tomadas ao tossir ou espirrar);

- Estimular a higienização das mãos com água e sabonete líquido e/ou preparações alcoólicas, provendo, conforme as possibilidades, lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte com papel toalha, lixeira com tampa com acionamento por pedal e dispensadores com preparações alcoólicas para as mãos (álcool gel), em pontos de maior circulação, tais como: recepção, corredores de acessos à sala de aulas e refeitório;

- Estimular o uso de lenços de papel, bem como seu descarte adequado;

- Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies das salas de aula e demais espaços da escola (classes, cadeiras, mesas, aparelhos, bebedouros e equipamentos de educação física) após o uso. Preconiza-se a limpeza das superfícies, com detergente neutro, seguida de desinfecção (álcool 70% ou hipoclorito de sódio);

- Evitar compartilhamento de copos/vasilhas;

- Manter a atenção para indivíduos (alunos, profissionais) que apresentem febre e sintomas respiratórios (tosse, coriza, etc.).

- Orientar procura por atendimento em serviço de saúde e, conforme recomendação médica, manter afastamento das atividades;

- Comunicar às autoridades sanitárias a ocorrência de suspeita de caso(s) de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

Medidas Individuais (profissionais, alunos e responsáveis):

- Higienizar as mãos com água e sabonete/sabão antes das refeições, após tossir, espirrar ou usar o banheiro. Quando não houver sujidade visível, pode-se usar as preparações alcoólicas (álcool gel, por exemplo);

- Evitar tocar os olhos, nariz ou boca após tossir ou espirrar ou após contato com superfícies;

- Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal;

- Aplicar a etiqueta respiratória: proteger com lenços (preferencialmente descartáveis) a boca e nariz ao tossir ou espirrar para evitar disseminação de gotículas das secreções. Na impossibilidade de serem usados lenços, recomenda-se proteger a face junto à dobra do cotovelo ao tossir ou espirrar;

- Atentar à presença de febre e sintomas respiratórios (tosse, coriza, etc.). Se estiverem presentes, procurar um serviço de saúde e seguir recomendações de afastamento;

- O uso de máscaras por indivíduos sadios não representa, quando adotado de forma isolada, uma medida de prevenção. A lavagem de mãos e a etiqueta respiratória se constituem em medidas de maior efetividade. Além disso, o uso da máscara sem a lavagem de mãos e a etiqueta respiratória pode prejudicar sua eficácia na redução do risco de transmissão.

- Para as escolas que tenham alunos (as) em viagem para estados brasileiros ou países onde se têm casos confirmados, deve-se orientá-los que, ao retornar, deverão ficar em isolamento de 14 dias. Cabe à escola, durante este período, preparar e fornecer material e suporte pedagógico para este aluno (a).