Periferia de Goiânia convive com falhas no sinal de internet

A população da periferia de Goiânia convive com falhas na telefonia móvel que dificultam o acesso à internet e a realização de telefonemas. O que não ocorre onde há maior concentração de renda. Um estudo da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrintel) realizado este ano comprovou essa desigualdade ao identificar que apenas duas das sete regiões da capital (Centro e Sul) possuem proporção de antenas e habitantes próximo do ideal pelas recomendações técnicas.

Para uma boa qualidade de sinal, o estudo considera que é preciso ter uma infraestrutura para telecomunicações que atenda até mil habitantes na vizinhança. A análise demonstra que a cidade está longe de alcançar essa proporção, pois a média é de 1.814 moradores atendidos por cada antena. Com a implantação do 5G a partir do ano que vem, o desequilíbrio pode ficar ainda maior, já que a tecnologia demanda cinco vezes mais antenas do que os padrões atuais.

Atraso em sete grandes obras de Goiânia traz prejuízo milionário aos cofres públicos

Um total de R$ 13.326.706,48 poderiam ter sido poupados dos cofres públicos em Goiânia se sete das grandes obras na capital estivessem terminadas desde o prazo que foram anunciadas. Ao todo, as obras somam hoje mais de R$ 472 milhões, mas o valor inicial estava orçado em cerca de R$ 459 milhões. O prejuízo é ainda maior se levar em conta os transtornos causados para a população durante a demora para a entrega e ainda o tempo sem uso dos espaços públicos, que culmina em desvios de trânsito, sinalização, agentes e fiscais da Prefeitura que ficam à disposição.

Na lista das obras feita pelo POPULAR o critério utilizado foi de verificar as obras nas vias urbanas e de grande impacto para a cidade, ou seja, a demora na entrega de construções ocorre ainda em outros projetos, como de unidades de educação e de saúde. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), responsável pela maior parte dos projetos, “no geral, as obras urbanas contam com muitos imprevistos, como desapropriações, chuva, falta de insumos, interferências, como rede de água e energia que precisam ser removidos, entre outros”, o que justificaria os problemas nas estimativas de prazos.

Número de inscrições para o Enem cai 38% este ano em Goiás

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 tiveram uma queda de 38% se comparado com 2020 em Goiás. O número recuou de 210 mil para 129 mil inscritos. Especialistas apontam que dado reflete os efeitos da pandemia na Educação.

O número é o menor registrado no Estado nos últimos cinco anos. A queda acompanha a tendência nacional. De acordo com o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 3,1 milhões de brasileiros vão fazer a prova em 2021, a menor quantidade desde 2005.