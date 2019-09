Cidades Simpósio multidisciplinar reúne profissionais da saúde para discutir o tratamento da dor Especialistas das áreas de Medicina, Fisioterapia, Psicologia e Odontologia se reuniram em Goiânia para debater as práticas e novidades nesse campo

Goiânia sediou neste fim de semana o primeiro Simpósio Multidisciplinar no Tratamento da Dor. O evento regional prestigiou profissionais locais das áreas de Medicina, Fisioterapia, Psicologia e Odontologia para discutir as práticas e novidades em relação ao tratamento da dor, com foco na integração entre os diferentes campos da saúde. O evento, organizado pelo C...