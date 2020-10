Cidades Siamesas da Bahia iniciam exames para cirurgia de separação em Goiânia Equipe médica vai aguardar uma das gêmeas se recuperar de inflamação no ouvido para seguir com cronograma, que inclui colocação de expansores de pele, o que deve ser feito em 10 dias

Em Goiânia desde o último domingo (25), as gêmeas siamesas Laura e Laís Silva, de 1 ano, iniciam nesta semana o processo de preparação para a cirurgia de separação. As irmãs são do município de Piraí do Norte, na Bahia, e estão sendo acompanhadas pelo médico e deputado Zacharias Calil, referência no procedimento de separação de siameses. Um dia após chegarem à capi...