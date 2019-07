Cidades Show de Xand Avião é cancelado em Campos Belos e empresários goianienses fogem pela janela A empresa que não pagou o cachê do empresário está anunciando para Goiânia, no início de agosto, o megaevento Festa Euro; cantor postou um vídeo nas redes sociais explicando a situação

Embora muito aguardado, não aconteceu na tarde deste domingo, 14, em Campos Belos, região nordeste de Goiás, o show de Xand Avião para encerrar a 26ª Exposição Agropecuária do município. O cancelamento da apresentação do cantor de forró por falta de pagamento total do cachê causou indignação pelos prejuízos causados e levou o sindicato rural da cidade e o próprio cantor a...