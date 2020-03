Cidades Show de Roberto Carlos em Goiânia é adiado Turnê brasileira do cantor está temporariamente suspensa, por 30 dias, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus

A turnê brasileira do cantor Roberto Carlos está temporariamente suspensa, por 30 dias, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). A medida inclui o show de aniversário do rei, que aconteceria pela primeira vez em Goiânia, no dia 19 de abril. Uma nova data foi marcada para apresentação na capital, que deverá ser realizada em 15 de agosto, de acordo co...