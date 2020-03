A partir desta sexta-feira, 27 de março, o Buriti Shopping se torna ponto de vacinação em Goiás contra a gripe H1N1, no formato drive thru, ou seja, sem sair do carro. O mesmo acontece com o Aparecida Shopping, neste caso, desde o início da campanha. Os interessados recebem a dose na entrada do shopping. Em Goiânia, o Flamboyant e o Passeio das Águas também cedem espaço para vacinação enquanto estão fechados por força do decreto estadual que impede o funcionamento do comércio como forma de conter a disseminação do coronavírus.

No caso do Buriti Shopping, a parceria foi firmada com a prefeitura e começa a funcionar nesta sexta das 10 às 16 horas, com entrada pela Avenida José Leandro. É importante ressaltar que pedestres não serão atendidos. Nesta primeira etapa, a vacinação contemplará apenas idosos e profissionais de saúde. Para comprovar o vínculo com a saúde, é preciso apresentar crachá com foto ou documento oficial com foto acompanhado do contracheque ou registro profissional do Conselho.

O Flamboyant Shopping informa que a vacinação contra Influenza no formato drive thru terá início nesta sexta-feira, 27 de março, com atendimento das 8h às 17h. Conforme planejado, a área do estacionamento coberto Deck Sul 1 foi reservada para que os idosos a partir de 60 anos e trabalhadores da saúde possam receber a vacina de dentro de seus veículos. Para que o público-alvo tenha acesso ao ponto de vacinação, o shopping irá liberar uma única cancela na entrada principal, localizada na Alameda das Paineiras.

A saída dos veículos ficará liberada na cancela ao lado da entrada principal. Os profissionais de saúde da SMS ficarão instalados no estacionamento coberto e o público será vacinado mediante comprovação por meio de documentos. No Passeio das Águas, a entrada estará informada por cartazes. Em Goiânia, o atendimento nos shoppings é possível por conta de parceria da Secretaria Municipal de Saúde e a Universidade Federal de Goiás.