Com a confirmação de três casos do novo coronavírus em Goiás, shoppings de Goiânia e da região metropolitana estão reforçando medidas juntos aos clientes, colaboradores e lojistas. As ações vão desde a instalação de pontos com álcool gel até a desinfecção das dependências durante a madrugada.

O Goiânia Shopping informou que está oferecendo novos pontos de álcool gel nas entradas do estabelecimento, corredores, banheiros, fraldário, serviço de atendimento ao cliente (SAC), valet, administração e praça de alimentação; e disponibiliza, nas mídias internas e em folhetos explicativos, as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção e combate ao Covid-19.

No SAC, além do álcool gel, há máscaras para clientes e colaboradores que solicitarem. Para os manobristas do valet, há luvas descartáveis, e eles são orientados a usar álcool gel antes e após manobrarem os veículos. De acordo com o estabelecimento, a desinfecção de corrimãos, fechaduras, maçanetas, torneiras, bebedouros, botoeiras dos elevadores e demais lugares das áreas comuns que as pessoas possam tocar está sendo feita diversas vezes ao dia. Na limpeza geral da madrugada, está sendo usado Lisoform para lavação do shopping.

Em nota, o Flamboyant Shopping esclarece que está atento às ações de prevenção ao coronavírus e seguirá as orientações e determinações das autoridades políticas e de saúde. Como por hora, não há definição legal para cancelamento de eventos, o shopping mantém seu cronograma, sem alterações.

O Buriti Shopping, por sua vez, informa que há 10 dias, foram instalados 12 dispensers com álcool em gel pelo centro de compras. O estabelecimento explica que está seguindo ainda as orientações da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), e intensificando ainda mais a limpeza e higienização de suas dependências. Por enquanto, o shopping mantém o funcionamento normal das atividades.

O Shopping Gallo explicou que, como forma de prevenção, foram espalhados 18 dispensers de álcool em gel por todo o mall. Também serão distribuídos mini frascos do produto para integrantes de excursões que se dirigirem ao centro de compras, acompanhados de informativos com orientações da Organização Mundial de Saúde sobre se proteger do vírus. O estabelecimento também ampliou a frequência de limpeza e assepsia no mall, com uso de produtos recomendados pela Vigilância Sanitária (álcool 70%+ hipoclorito).

O Shopping Bougainville informa que está seguindo medidas recomendadas pelos órgãos competentes diante das notícias de confirmação dos casos de coronavírus no Estado. O centro de compras está fazendo a divulgação de orientações preventivas do Ministério da Saúde tanto nas redes sociais quanto por meio de informativos distribuídos pelo shopping. Além disso, foram inseridos mais de 20 novos dispensers com álcool em gel em pontos estratégicos do centro de compras, assim como tem sido intensificados os métodos de higienização e assepsia das áreas comuns.

Todos os estabelecimentos ouvidos afirmaram que orientam os clientes, colaboradores e lojistas adotarem medidas de higiene e prevenção recomendadas pela Organização Mundial da Saúde.