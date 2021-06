Cidades Shoppings da região da 44 vão funcionar no feriado de Corpus Christi, na próxima quinta-feira (3) Além disso, segundo o decreto municipal, as lojas podem atender aos consumidores de 9h às 17h, de segunda à sábado

Os shoppings atacadistas da região da 44, em Goiânia, têm novo horário de funcionamento até o dia 8 de junho, segundo o novo decreto municipal. As lojas podem atender aos consumidores de 9h às 17h, de segunda à sábado, seguindo todos os protocolos contra o avanço da Covid-19. O pólo atacadista também irá funcionar no feriado de Corpus Christi, na próxima quinta-feira (3), c...